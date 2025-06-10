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В аэропорту сибирского региона задержали подростков с балаклавами и противогазом

В аэропорту Томской области силовики задержали подростков с противогазом
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Elnur/Shutterstock/FOTODOM

В аэропорту в Томской области ведомственная охрана Минтранса РФ задержала трех подростков с балаклавами и противогазом. Об этом сообщается в группе учреждения «Вконтакте».

«Группа быстрого реагирования в составе дежурной смены отделения «Стрежевой» команды «Томск» Сибирского филиала ФГУП «УВО Минтранса России», выполняющая задачи по защите аэропорта, задержала в зоне транспортной безопасности трех подростков 12 -13 лет, которые вели фото-, видеосъемку административных зданий и воздушных судов», — сказано в сообщении.

При досмотре у школьников нашли балаклавы, противогаз, смартфоны, фотоаппарат и сумка с проводами. Подростков доставили в караульное помещение и передали правоохранителям.

10 июня сообщалось, что в Омске под суд пойдут подростки, которых обвиняют в терроризме. Одного подростка 14 лет и его знакомых в возрасте 15 лет задержали после инцидента на железной дороге. По версии следствия, некий куратор предложил им поджечь железнодорожный шкаф и отправить ему видео-доказательство выполненного задания.

В результате школьники взломали и повредили оборудование. Их задержали, в отношении молодых людей возбудили уголовное дело по статье о террористическом акте.

Ранее в ЛНР арестовали троих подростков, которые готовили теракты в школах.

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