В ЛНР арестовали троих подростков, которые готовили теракты в школах

Сотрудники УФСБ по Луганской народной республике задержали троих подростков, подозреваемых в подготовке теракта. Об этом сообщили ТАСС в УФСБ РФ по республике.

По данным ведомства, несовершеннолетние состояли в запрещенной радикальной группировке и собирались совершить нападение на своих сверстников, а также заложить взрывное устройство в одном из храмов региона.

Как сообщили в УФСБ, оперативники установили, что школьники действовали из личной мести и планировали атаки на учеников одного из учебных заведений. Также они рассматривали возможность теракта в здании религиозного назначения.

Для координации своих действий подростки использовали закрытый Telegram-чат, где публиковались инструкции по изготовлению взрывчатки, оружия и рекомендации по сокрытию следов преступлений. У одного из задержанных силовики изъяли самодельные взрывные устройства и оружие.

На основе собранных данных Следственный комитет ЛНР возбудил уголовное дело по статьям о подготовке теракта и участии в деятельности террористической организации.

Ранее жителя Омска осудили за оправдание действий террористов.