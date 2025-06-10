Полицейский ранил фотокорреспондента во время протестов в США

Полицейский ранил фотографа NYP в голову во время протестов в Лос-Анджелесе

Полицейский выстрелил резиновой пулей в голову фотографу New York Post Тоби Кэнхэму во время протестов в американском Лос-Анджелесе. Об этом сообщила газета.

По словам пострадавшего, в момент выстрела он находился на возвышенности, рядом с ним никого не было, при этом на нем был надет жилет с обозначением, что он является представителем СМИ.

«Это настоящий позор. Я понимал, что находился в ситуации, где есть риск получить травму, но при этом нет никаких оправданий для того, чтобы направлять на меня винтовку и спускать курок», — сказал Кэнхэм.

Департамент полиции Лос-Анджелеса отказался от комментариев по поводу инцидента, отметив, что случившееся «требует расследования».

До этого журналист РИА Новости, освещающий события в Лос-Анджелесе, пострадал от использованного местными правоохранителями слезоточивого газа. Корреспондент в течение нескольких минут не мог открыть глаза, поэтому у него возникли трудности с ориентацией в пространстве. Сейчас он находится в безопасности. Медицинская помощь ему не понадобилась.

6 июня в Лос-Анджелесе начались протесты, участниками которых стали люди, недовольные миграционной политикой американских властей. Демонстрации не утихают уже несколько дней, с течением времени становясь все более агрессивными. «Газета.Ru» следит за развитием событий.

Ранее полиция Лос-Анджелеса начала стрелять резиновыми пулями в участников беспорядков.