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Маскотом пермского наркодиспанера стала белочка

Пермский наркодиспансер выбрал в качестве маскота белочку

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Пермский краевой наркологический диспансер/VK

Пермский краевой наркологический диспансер сделал своим маскотом (персонажем-талисманом коллектива) белочку и выбирает ей имя. Об этом сообщается на странице учреждения во «Вконтакте».

В конце ноября наркодиспансер опубликовал пост с предложением угадать, какое из трех существ было выбрано в качестве маскота.

В результате победитель был объявлен публично — им оказалась белка. Лечебное заведение также предложило подписчикам выбрать для нее имя. Среди предложенных вариантов — «Орешник», «Похмеляша», «Ремиссия», «Нарка» и другие.

Главный врач больницы Дмитрий Михневич рассказал, что выбранная коллективом белка символизирует предусмотрительность, наслаждение жизнью, настойчивость, решимость и бдительность.

Белку планируют использовать в соцсетях, печатать на буклетах, которые будут раздавать молодежи и распространять на выставках. По словам главврача, если удастся найти деньги, то в больнице появится и ростовая кукла талисмана.

Ранее в России призвали организовать бесплатные наркодиспансеры для алкозависимых.

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