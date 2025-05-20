В Крыму готовятся ввести режим ЧС

Власти Крыма рассматривают возможность введения режима угрозы ЧС в нескольких сельскохозяйственных районах из-за потери части урожая косточковых культур. Об этом сообщил министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк в интервью РИА Новости.

Апрельские и майские заморозки повредили сады в Бахчисарайском, Симферопольском, Кировском, Нижнегорском и Красногвардейском районах. Ранний урожай персиков, черешни и сливы сократится на 20%.

Если ущерб превысит 10—15%, сначала будет объявлена угроза ЧС, а затем — полный режим ЧС. Это позволит аграриям пролонгировать лизинговые платежи и получить страховые выплаты.

«Режим необходим для официального подтверждения потерь. Только так фермеры смогут компенсировать убытки через страховые компании», — сказал Кратюк.

13 мая заместитель директора по научной работе Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма Людмила Радченко заявила, что засуха и заморозки в апреле привели к уничтожению части урожая зерновых на полуострове.

Ранее стало известно, как майская непогода повлияла на урожай в России.