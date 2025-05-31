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Общество
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В Липецкой области объявили режим ЧС из-за пожара в заповеднике

Режим ЧС районного масштаба ввели в заповеднике в Липецкой области из-за пожара
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Telegram-канал «Игорь Артамонов»

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) районного масштаба ввели на территории биосферного заповедника в Усманском районе Липецкой области из-за бушующего здесь пожара. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

«Приняли решение ввести режим ЧС районного масштаба, чтобы работодатели могли без последствий для сотрудников отпускать их при необходимости домой. Если требуется — всю помощь оперативно оказываем», — говорится в заявлении.

Глава российского субъекта уточнил, что огонь распространился на площади около 300 гектаров. К ликвидации возгорания привлекли сотрудников экстренных служб из двух областей — Липецкой и Воронежской.

По словам Артамонова, в настоящее время пожар не представляет прямой угрозы для населенных пунктов. В связи с этим власти пока не планируют эвакуировать мирных жителей.

«Тем не менее пункты временного размещения подготовлены», — подчеркнул губернатор.

Он добавил, что специалисты регулярно проводят замеры воздуха и оценивают концентрацию вредных веществ в нем. До сих пор показатели не превышали гигиенические нормативы.

Но, как отметил Артамонов, ситуация может измениться в любой момент. Поэтому глава региона призвал граждан следить за официальной информацией.

Пожар на территории заповедника в Липецкой области начался 29 мая. Пламя быстро распространилось из-за сильного ветра, и прибывшим на место спасателям пришлось задействовать вертолет.

Ранее в МЧС РФ сообщили о планах использовать спутники для поиска «поджигателей» лесов.

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