Школу в Австрии эвакуировали после стрельбы

Школу в австрийском городе Граце, где утром 10 января произошла стрельба, эвакуировали. Об этом сообщила полиция Штирии в социальной сети X.

Отмечается, что детей и персонал учебного заведения эвакуировали в безопасное место. Дальнейшая опасность не предполагается, заявили в полиции.

Неизвестный человек открыл огонь в двух учебных классах примерно в 10 часов утра по местному времени в школе в Граце. Мотивы стрелявшего на данный момент неизвестны. Позже в здание учебного заведения прибыли силовики. Подозреваемый погиб, его тело обнаружили в одном из туалетов. Пострадали 30 человек, их госпитализировали в местные медучреждения.

Во время стрельбы одна из учительниц забаррикадировалась в классе вместе со своими учениками. Местных жителей попросили держаться на расстоянии от зоны проведения спецоперации с участием сотрудников правоохранительных органов.

Ранее в посольстве РФ заявили, что обращений от россиян в связи со стрельбой в австрийском Граце не поступало.