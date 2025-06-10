На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Суд в Москве оштрафовал WhatsApp на крупную сумму

Суд оштрафовал WhatsApp на 3,5 млн руб. за продажу алкоголя в чатах мессенджера
close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Таганский суд Москвы признал компанию WhatsApp LLC виновной за отказ удалить запрещенный контент и оштрафовал на 3,5 миллиона рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Речь идет о совершении правонарушения по ч. 2 статьи 13.41 КоАП РФ (Нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению). Сообщается, что в WhatsApp отказались удалить сообщение из чатов, через которые пользователи осуществляли продажу алкогольной продукции.

»... назначить наказание в виде административного штрафа в размере 3,5 миллиона рублей», — передает корреспондент РИА решение судьи Александры Анохиной.

27 февраля Таганский районный суд Москвы признал компанию WhatsApp LLC виновной в совершении административного правонарушения и назначил штраф в размере 17 млн рублей. Дело проходило по статье о нарушении законодательства РФ в области персональных данных.

Незадолго до этого мессенджер Telegram был оштрафован на 3,5 млн руб. за отказ удалить запрещенный контент.

Ранее в Москве суд оштрафовал Tik Tok.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами