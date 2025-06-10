Суд в Москве оштрафовал WhatsApp на крупную сумму

Суд оштрафовал WhatsApp на 3,5 млн руб. за продажу алкоголя в чатах мессенджера

Таганский суд Москвы признал компанию WhatsApp LLC виновной за отказ удалить запрещенный контент и оштрафовал на 3,5 миллиона рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Речь идет о совершении правонарушения по ч. 2 статьи 13.41 КоАП РФ (Нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению). Сообщается, что в WhatsApp отказались удалить сообщение из чатов, через которые пользователи осуществляли продажу алкогольной продукции.

»... назначить наказание в виде административного штрафа в размере 3,5 миллиона рублей», — передает корреспондент РИА решение судьи Александры Анохиной.

27 февраля Таганский районный суд Москвы признал компанию WhatsApp LLC виновной в совершении административного правонарушения и назначил штраф в размере 17 млн рублей. Дело проходило по статье о нарушении законодательства РФ в области персональных данных.

Незадолго до этого мессенджер Telegram был оштрафован на 3,5 млн руб. за отказ удалить запрещенный контент.

Ранее в Москве суд оштрафовал Tik Tok.