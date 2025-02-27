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Российский суд оштрафовал WhatsApp на многомиллионную сумму

Суд Москвы оштрафовал WhatsApp LLC на 17 млн рублей
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Таганский районный суд Москвы признал компанию WhatsApp LLC виновной в совершении административного правонарушения и назначил штраф в размере 17 млн рублей. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

Речь идет о совершении правонарушения по ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ (Нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных).

«Назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 17 млн рублей», — говорится в сообщении.

25 февраля сообщалось, что Таганский суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 3,5 млн руб. за отказ удалить запрещенный контент.

До этого стало известно, что штраф Telegram Messenger Inc., назначенный Роскомнадзором за неисполнение его владельцем предписания удалить ложную информацию о российских военнослужащих, увеличился до 4 млн руб.

В начале февраля суд оштрафовал на 2 млн рублей платформу Discord за отказ выполнить обязательства по локализации персональных данных россиян.

Ранее сообщалось, что переписки людей с DeepSeek утекли в открытый доступ.

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