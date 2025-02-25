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Суд в Москве оштрафовал Telegram на 3,5 млн руб.

Суд в Москве оштрафовал на 3,5 млн Telegram за неудаление запрещенного контента
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Muhammed Ibrahim Ali/Global Look Press

Таганский суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 3,5 млн руб. за отказ удалить запрещенный контент. Об этом сообщается в Telegram-канале «Суды общей юрисдикции города Москвы».

«Telegram Messanger inc. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, суд назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 3,5 млн руб.», — сказали в пресс-службе.

24 февраля стало известно, что австралийский интернет-регулятор eSafety уведомил администрацию социальной сети Telegram о штрафе в $610 тыс. за отказ своевременно предоставить данные о мерах борьбы с запрещенным контентом.

До этого сообщалось, что штраф Telegram Messenger Inc., назначенный Роскомнадзором за неисполнение его владельцем предписания удалить ложную информацию о российских военнослужащих, увеличился до 4 млн руб.

Ранее суд оштрафовал на 2 млн рублей платформу Coursera по причине отказа локализовать в России персональные данные россиян.

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