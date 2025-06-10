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Раскрыты причины массовой госпитализации россиян из-за «аллергии на солнце»

Врач Викулов: россиян в Турции госпитализировали не из-за аллергии на солнце
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Depositphotos

Солнце может причинить людям вред разной степени, но ни одно из неприятных ощущений от него не является аллергией – физиологически такая реакция на лучи просто невозможна, заявил НСН директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов. По его словам, массовые случаи с госпитализацией россиян из-за жары связаны с фотодерматитами и псевдоаллергией.

Напомним, в Турции, где сейчас установилась температура воздуха от +35°C до +40°C, десятки россиян попали в больницу из-за солнечной аллергии. Отмечается, что такая жара может вызвать у подверженных болезни сильный зуд и красноту, а также пятна на теле, высыпания прыщей, головокружение и слабость.

«Понятия «аллергия на солнце» не существует, так как солнечный свет не выступает аллергеном, это не белок, — прокомментировал сообщение Викулов. — Здесь речь идет о фотодерматитах или псевдоаллергии».

По словам врача, подобные случаи могут произойти где угодно, а сообщения из Турции или Египта связаны просто с тем, что там традиционно граждане РФ отдыхают чаще. В разгар лета аналогичные ситуации не исключены в Крыму, на Кубани, где также превалирует субтропический климат. Особенно часто солнечные ожоги получают обладатели светлой и рыжей кожи, а вот от фотодерматитов, то есть реакции на ультрафиолет, не застрахован никто, пояснил врач.

Защититься от возможных проблем в результате пребывания на солнце можно с помощью SPF-кремов. Также рекомендуется во избежание теплового удара не выходить на улицу с 12:00 до 16:00, пить достаточно воды, заключил Викулов.

Ранее врач объяснила, можно ли ослепнуть от солнца без солнцезащитных очков.

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