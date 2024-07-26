Косметолог рассказала, как правильно загорать

Избыточное пребывание на солнце вредно и может послужить причиной ряда негативных последствий — от солнечного ожога до онкологических заболеваний кожи. О том, как загорать без вреда для здоровья, «Газете.Ru» рассказала врач-дерматолог, врач-косметолог «СМ-Косметология» Марианна Назарова.

По ее словам, загорать важно в «правильное» время. Самые подходящие часы для загара — это с 8 до 11 утра и после 16:00, так как уровень солнечной активности в эти периоды безопасен.

Стоит отслеживать активность солнца по UV-индексу. Этот показатель характеризует уровень ультрафиолетового излучения в спектре солнечного света. Его можно посмотреть в приложениях для отслеживания погоды в телефоне. Если уровень UV-индекса от 3 до 7, необходимо использовать крема с SPF защитой.

Следует помнить, что возле воды загар будет более интенсивным за счет отражения солнечных лучей. Известно, что открытая водная поверхность увеличивает UV-индекс до 50%.

«SPF — это аббревиатура Sun Protection Factor (фактор защиты от солнца). Индекс SPF показывает, во сколько раз дольше человек под защитой конкретного защитного средства может находиться на солнце до появления первого покраснения на солнце. В зависимости от индекса интенсивность фотозащитного средства может быть низкой (6-12), средней (15, 20, 25) и высокой (30, 40,50 и 50+)», — объяснила врач.

Кроме того, по ее словам, необходимо знать свой фототип кожи. Всего их выделяют шесть. Первый фототип наиболее склонен к солнечным ожогам, шестой — наименее. Соответственно, чем ниже ваш фототип кожи, тем выше индекс SPF должен быть в вашем солнцезащитном креме.

Находясь на солнце необходимо пить достаточное количество жидкости. При жаркой погоде правильно потреблять 40 мл воды на 1 кг массы тела в день. Не забывайте защищать от солнца голову и глаза.

Помните, если есть нежелательная пигментация на коже, необходимо наносить крем SPF на все тело, а не только локально на проблемные зоны. Солнечные лучи стимулируют выработку меланина во всей коже, а не только в тех зонах, которые попадают под солнце, резюмировала Назарова.

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