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Руководство российского вуза заподозрили в организации незаконной миграции

Руководство университета в Гатчине подозревают в организации незаконной миграции
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Владимир Песня/РИА Новости

Руководство Гатчинского государственного университета подозревают в организации незаконной миграции. Об этом сообщили в региональном ФСБ, пишет РИА Новости.

«Ряд должностных лиц университета создали преступную схему по оформлению учебных виз гражданам из стран Ближнего Востока», — говорится в сообщении.

Отмечается, что иностранцам за деньги выдавали студенческие визы, при этом владельцы данных виз в вузе не обучались. Выявлено не менее 20 подобных эпизодов.

Недавно в Новосибирске пять человек стали фигурантами уголовного дела, связанного с незаконной миграцией. По версии следствия, ОПГ действовала с января 2020 по апрель 2025 года, среди участников было трое иностранцев. Они «помогали» мигрантам получить документы для патента.

До этого силовики устроили рейд против нелегальных мигрантов на одном из объектов Минобороны в Москве. По предоставленным данным, у 5-6 человек были проблемы с документами.

Ранее в России мигрантов предложили заменить роботами.

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