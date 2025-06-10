Названы книги, популярные у россиян прошедшей весной

Из литературы самыми популярными среди россиян прошедшей весной оказались философская проза, руководства по саморазвитию и переиздания культовых детских книг, передает проект «Сноб» со ссылкой на результаты исследования, проведенного объединенной сетью «Читай-город — Буквоед». Аналитики изучили продажи с 1 марта по 31 мая.

Выяснилось также, что российские читатели начали чаще покупать детективы и книги с мрачной эстетикой. Лидером среди художественной литературы стало произведение японского писателя Гэнки Кавамуры «Если все кошки в мире исчезнут».

В топ также попали продолжение цикла Сьюзен Коллинз «Голодные игры» — «Рассвет жатвы», «Морана и тень плетущая» российской писательницы Лии Арден и «Скорбь сатаны» Марии Корелли.

До этого сообщалось, что в России на треть увеличился спрос на книги по истории страны.

Наибольший интерес к отечественной истории проявили читатели из Москвы, Московской области, Краснодарского края, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Республики Башкортостан, Новосибирской области, Самарской области, Республики Татарстан и Нижегородской области.

Ранее аналитики назвали самые популярные электронные книги в 2025 году.