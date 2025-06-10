Россияне стали больше интересоваться историей своей страны

В России вырос спрос на книги по истории страны

В России увеличился спрос на книги по истории страны на 31%. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе книжного сервиса МТС «Строки».

«Строки» проанализировал интерес читателей к книгам по истории России. С января по конец мая 2025 года спрос на произведения с российской исторической тематикой увеличился на 31% по сравнению с периодом август — декабрь 2024 года.

Пользователи «Строк» начали чаще читать как произведения о Древней Руси, так и истории XX века в России.

Наибольший интерес к работам об истории России проявили пользователи платформы из Москвы, Московской области, Краснодарского края, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Республики Башкортостан, Новосибирской области, Самарской области, Республики Татарстан и Нижегородской области.

В топ-5 книг по российской истории вошли: «Заброшенные города СССР»; «Богатство. Часть первая. Расточители»; «Богатство. Часть вторая. Камчатка, любовь моя»; «Крещение святого Владимира»; «Древняя Русь. От Рюрика до Батыя».

Ранее Путин дал совет авторам патриотических песен.