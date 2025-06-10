На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россияне стали больше интересоваться историей своей страны

В России вырос спрос на книги по истории страны
close
Dean Drobot/Shutterstock/FOTODOM

В России увеличился спрос на книги по истории страны на 31%. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе книжного сервиса МТС «Строки».

«Строки» проанализировал интерес читателей к книгам по истории России. С января по конец мая 2025 года спрос на произведения с российской исторической тематикой увеличился на 31% по сравнению с периодом август — декабрь 2024 года.

Пользователи «Строк» начали чаще читать как произведения о Древней Руси, так и истории XX века в России.

Наибольший интерес к работам об истории России проявили пользователи платформы из Москвы, Московской области, Краснодарского края, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Республики Башкортостан, Новосибирской области, Самарской области, Республики Татарстан и Нижегородской области.

В топ-5 книг по российской истории вошли: «Заброшенные города СССР»; «Богатство. Часть первая. Расточители»; «Богатство. Часть вторая. Камчатка, любовь моя»; «Крещение святого Владимира»; «Древняя Русь. От Рюрика до Батыя».

Ранее Путин дал совет авторам патриотических песен.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами