ФСБ опубликовала видео допроса задержанного сотрудника аэропорта Сухума

Сотрудник аэропорта абхазского города Сухум, задержанный сотрудниками ФСБ и Службы государственной безопасности Абхазии, предлагал устроить подрыв на ВИП-парковке аэропорта. Об этом он заявил на допросе, видео которого опубликовал Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России, передает ТАСС.

На допросе он сказал, что в марте в Telegram с ним связался неизвестный, который заявил, что нашел его «в группах антивоенной и антироссийской направленности» в интернете и «предложил совместно бороться».

«Я согласился. Инициативно предложил ему организовать подрыв на ВИП-парковке аэропорта города Сухум», — сказал задержанный.

Мужчину задержали на рабочем месте в кабинете на территории аэропорта. В ФСБ заявили, что он тайно сотрудничал с представителем Главного управления разведки минобороны Украины и передавал сведения о своей работе инженером в аэропорту.

По информации ФСБ, он намеревался передать Украине план аэропорта и закрытой парковки, где принимают официальные международные делегации. Эти данные могли быть использованы для закладки взрывчатки и теракта.

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