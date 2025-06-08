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Губернатор Белгородской области рассказал о последствиях очередной атаки БПЛА

Гладков: от очередного удара БПЛА пострадали еще два жителя Белгородской области
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Haggardous50000/Shutterstock

От очередной атаки Вооруженных сил Украины в Белгородской области были ранены еще два мирных жителя. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, двое мужчин были ранены после атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в поселке Красная Яруга. Один из пострадавших в тяжелом состоянии был доставлен в Ракитянскую центральную районную больницу.

Второй мужчина с осколочным ранением лица и шеи самостоятельно обратился в медицинское учреждение.

Гладков добавил, что в результате атаки также были повреждены три легковых автомобиля.

До этого губернатор сообщил, что два человека пострадали после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области.

Днем 8 июня Гладков заявил, что дважды беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины ударили по парковке коммерческого объекта в селе Никольское Белгородского района. От детонации загорелся легковой автомобиль, посечены четыре транспортных средства. Повреждено здание.

Ранее в белгородском хуторе беспилотник атаковал грузовик.

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