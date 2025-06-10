Стало известно, что устроивший стрельбу в австрийской школе владел оружием легально

Житель Австрии, устроивший стрельбу в школе в городе Грац, легально владел оружием. Об этом сообщает газета Salzburger Nachrichten.

Преступник, предположительно, был вооружен пистолетом и ружьем, пишет издание, однако не приводит других подробностей.

После ЧП в австрийском образовательном учреждении госпитализировали 28 человек, четверо из них находятся в крайне тяжелом состоянии. Преступник открыл огонь в двух учебных классах примерно в 10 часов утра по местному времени. Мотивы стрелявшего на данный момент неизвестны. Позже в здание школы прибыли силовики. Тело подозреваемого обнаружили в одном из туалетов. На место выехали 65 машин скорой помощи.

По информации газеты Kronen Zeitung, 22-летний нападавший — бывший учащийся этой школы, который считал себя жертвой издевательств. Полиция просит население избегать этого района и строго следовать указаниям экстренных служб, а родителей — не забирать детей из школы самостоятельно, а дождаться дополнительной информации от властей.

Ранее появились кадры из школы в Граце, где неизвестный устроил стрельбу.