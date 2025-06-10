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Почти 30 человек госпитализированы после стрельбы в австрийской школе

После нападения на школу в австрийском Граце госпитализированы 28 человек
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AUF1/X

После стрельбы в австрийской школе в Граце 28 человек госпитализированы в больницы. Об этом сообщила местная газета Kronen Zeitung.

«28 раненых в настоящее время находятся в больницах. По крайней мере четверо из них находятся в крайне тяжелом состоянии», — пишет газета.

Преступник открыл огонь в двух учебных классах примерно в 10 часов утра по местному времени. Мотивы стрелявшего на данный момент неизвестны. Позже в здание школы прибыли силовики. Тело подозреваемого обнаружили в одном из туалетов. На место выехали 65 машин скорой помощи.

По информации Kronen Zeitung, 22-летний нападавший — бывший учащийся этой школы и считал себя жертвой издевательств.

Полиция просит население избегать этого района и строго следовать указаниям экстренных служб, а родителей — не забирать детей из школы самостоятельно, а дождаться дополнительной информации от властей.

Ранее появились кадры из школы в Граце, где неизвестный устроил стрельбу.

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