ВСУ атаковали транспортные средства в Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотниками транспортные средства в Корочанском районе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, на участке дороги Короча — Белгород украинский дрон нанес удар грузовому автомобилю с цистерной. Пожарные ликвидировали возгорание.

Второй беспилотник повредил трактор на парковке коммерческого объекта в районе села Погореловка. В результате происшествия загорелась сухая трава. Сотрудники МЧС потушили огонь.

Предварительно, обошлось без пострадавших, отметил губернатор.

8 июня Гладков сообщил, что двое мужчин были ранены после атаки беспилотного летательного аппарата в поселке Красная Яруга. Один из пострадавших в тяжелом состоянии был доставлен в Ракитянскую центральную районную больницу. Второй мужчина с осколочным ранением лица и шеи самостоятельно обратился в медицинское учреждение. Губернатор добавил, что в результате атаки также были повреждены три легковых автомобиля.

Ранее пятеро человек пострадали при ударе дронов ВСУ по парковке в Белгородской области.