На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВСУ атаковали транспортные средства в Белгородской области

Гладков: дроны ВСУ атаковали грузовик и трактор в Корочанском районе
close
Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотниками транспортные средства в Корочанском районе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, на участке дороги КорочаБелгород украинский дрон нанес удар грузовому автомобилю с цистерной. Пожарные ликвидировали возгорание.

Второй беспилотник повредил трактор на парковке коммерческого объекта в районе села Погореловка. В результате происшествия загорелась сухая трава. Сотрудники МЧС потушили огонь.

Предварительно, обошлось без пострадавших, отметил губернатор.

8 июня Гладков сообщил, что двое мужчин были ранены после атаки беспилотного летательного аппарата в поселке Красная Яруга. Один из пострадавших в тяжелом состоянии был доставлен в Ракитянскую центральную районную больницу. Второй мужчина с осколочным ранением лица и шеи самостоятельно обратился в медицинское учреждение. Губернатор добавил, что в результате атаки также были повреждены три легковых автомобиля.

Ранее пятеро человек пострадали при ударе дронов ВСУ по парковке в Белгородской области.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами