На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Северной Ирландии после изнасилования несовершеннолетней вспыхнули беспорядки

Belfast Telegraph: в Северной Ирландии начались беспорядки после изнасилования
close
Jason Cairnduff/Reuters

В Северной Ирландии начались беспорядки после изнасилования несовершеннолетней девочки. Об этом сообщают газеты The Belfast Telegraph и The Daily Mail.

Отмечается, что в районе Гарривилль в Баллимене, графство Антрим, собрались около 2500 ирландцев. Как пишет Daily Mail, перед судом по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней девочки предстали два подростка в возрасте 14 лет. Они смогли подтвердить свои имена и возраст через переводчика с румынского языка.

После этого тысячи человек вышли на улицы и двинулась в сторону Клонавон-Террас. Они возводили баррикады и жгли костры, а в полицейских летели камни, бутылки с зажигательной смесью и краской.

До этого премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявлял, что власти пересмотрят законы против ненависти после беспорядков, произошедших в Дублине в ноябре 2023 года.

Ранее Илон Маск заметил тревожную деталь в беспорядках в Дублине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами