В Северной Ирландии после изнасилования несовершеннолетней вспыхнули беспорядки

В Северной Ирландии начались беспорядки после изнасилования несовершеннолетней девочки. Об этом сообщают газеты The Belfast Telegraph и The Daily Mail.

Отмечается, что в районе Гарривилль в Баллимене, графство Антрим, собрались около 2500 ирландцев. Как пишет Daily Mail, перед судом по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней девочки предстали два подростка в возрасте 14 лет. Они смогли подтвердить свои имена и возраст через переводчика с румынского языка.

После этого тысячи человек вышли на улицы и двинулась в сторону Клонавон-Террас. Они возводили баррикады и жгли костры, а в полицейских летели камни, бутылки с зажигательной смесью и краской.

До этого премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявлял, что власти пересмотрят законы против ненависти после беспорядков, произошедших в Дублине в ноябре 2023 года.

Ранее Илон Маск заметил тревожную деталь в беспорядках в Дублине.