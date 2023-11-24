В Ирландии модернизируют закон против ненависти

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил, что власти пересмотрят законы против ненависти после беспорядков, произошедших в Дублине поздно вечером 23 ноября. Об этом сообщает Reuters.

«В ближайшие недели мы примем новые законы, которые позволят Гардаи (полиции) лучше использовать доказательства с камер видеонаблюдения, которые они собрали вчера, а также мы модернизируем наши законы против разжигания ненависти и ненависти в целом», — пояснил премьер.

Он добавил, что законодательство Ирландии слишком устарело для эпохи социальных сетей, поэтому необходимо его модернизировать в течение нескольких недель.

Вечером 23 ноября в Дублине произошли массовые беспорядки из-за нападения мигранта с ножом на трех детей и женщину. К утру 24 ноября беспорядки закончились.

Нападавшим предположительно является мигрант из Алжира. Поздно вечером 23 ноября площади Парнелл, где ранее произошел инцидент, собрались люди и напали на нескольких полицейских, забросав их пиротехническими средствами, как минимум один получил травмы. Погромщики также подожгли одну из полицейских машин. После погромов стражи порядка задержали 34 человека.

Ранее Илон Маск заметил тревожную деталь в беспорядках в Дублине.