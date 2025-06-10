Губернатор Забайкалья отправил правительство в отставку

Правительство Забайкальского края уходит в отставку. Такое решение принял глава региона Александр Осипов после жалоб жителей, говорится в его Telegram-канале.

«В ближайшее время каждый член правительства края должен представить результаты своей работы, оперативно решить проблемы граждан, которые поступили генпрокурору», — сказано в сообщении.

Осипов подчеркнул, что за попустительское отношение при исполнении своих обязанностей каждый понесет персональную ответственность. Уточняется, что такое решение глава региона принял по итогам совещания с прокурором региона Александром Яновским, которому забайкальцы жаловались на работу чиновников.

По словам Осипова, в регионе для назначения нового кабмина создадут специальную комиссию.

9 июня сообщалось, что глава республики Алтай Андрей Турчак подписал указ об отставке правительства региона. Новый состав кабмина представят на этой неделе. Депутаты рассмотрят предложенные кандидатуры на сессии 24 июня.

6 июня газета «Ведомости» со ссылкой на источники сообщила, что губернаторы и врио глав регионов, которым предстоит избираться на выборах в сентябре, будут выдвинуты на выборы от «Единой России».

Ранее в ЕР назвали регионы, в которых ожидаются сложности на выборах.