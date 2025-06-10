В Москве мужчина вылез из кабины колеса обозрения на высоте 140 метров и попал на видео

На ВДНХ заметили мужчину на кабине колеса обозрения на высоте 140 метров

На ВДНХ прохожие заметили человека, который вылез из кабины колеса обозрения «Солнце Москвы» на большой высоте. Об этом сообщает Telegram-канал «Это Москва».

Мужчина забрался наверх закрытой кабины на высоте около 140 метров над землей.

«Зацепер, новый уровень разблокирован», «Со справкой от психиатра надо пускать на аттракцион», «Скалолаз», — высказались в комментариях к посту подписчики канала.

Многие из них выразили беспокойство безопасностью мужчины.

Чуть позже Telegram-канал Baza со ссылкой на собственный источник уточнил, что случившееся не представляет опасности, это часть учений.

До этого сообщалось о том, что в Ростове сотрудники парка аттракционов забыли посетителя на колесе обозрения.

Ранее аналогичный случай произошел в подмосковных Химках — там «заложницей» аттракциона стала местная жительница.