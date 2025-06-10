В Москве мужчина вылез из кабины колеса обозрения на высоте 140 метров и попал на видео

На ВДНХ прохожие заметили человека, который вылез из кабины колеса обозрения «Солнце Москвы» на большой высоте. Об этом сообщает Telegram-канал «Это Москва».
Мужчина забрался наверх закрытой кабины на высоте около 140 метров над землей.
«Зацепер, новый уровень разблокирован», «Со справкой от психиатра надо пускать на аттракцион», «Скалолаз», — высказались в комментариях к посту подписчики канала.
Многие из них выразили беспокойство безопасностью мужчины.
Чуть позже Telegram-канал Baza со ссылкой на собственный источник уточнил, что случившееся не представляет опасности, это часть учений.
До этого сообщалось о том, что в Ростове сотрудники парка аттракционов забыли посетителя на колесе обозрения.
Ранее аналогичный случай произошел в подмосковных Химках — там «заложницей» аттракциона стала местная жительница.