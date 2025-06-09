Россиянам рассказали, какую воду не стоит пить в жару

Кандидат медицинских наук, диетолог, врач превентивной и интегративной медицины Римма Мойсенко в беседе с «Радио 1» дала советы, как правильно восполнять дефицит жидкости в организме в жару.

Как предупреждали эксперты, опрошенные газетой «Известия», в жаркую погоду следует пить только чистую воду. Кисель, сок, компот, газировка и алкогольные напитки — не подходят.

Моисеенко отметила, что в жару следует отказаться от ледяной воды из холодильника, поскольку она может вызвать сильное раздражение слизистой желудка, привести к эрозии и даже язвам.

«Особенно это касается напитков, которые находятся в металлизированных упаковках, например, в жестяной банке», — уточнила специалист.

Также она посоветовала отказаться от употребления минеральной воды в жаркую погоду, так как она лишь усиливает жажду.

Врач-диетолог, терапевт, кандидат медицинских наук Татьяна Солнцева (ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии») до этого говорила, что в жару следует исключить из рациона колбасы, сосиски, копчености, фастфуд и другие продукты, которые прошли глубокую промышленную переработку.

Она пояснила, что в них содержится большое количество соли, жира и консервантов, что грозит отеками, нарушением обмена веществ, развитием хронических болезней и воспалительных процессов в организме.

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