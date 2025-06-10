Россиянам объяснили, как распознать у себя обезвоживание в жару

Обезвоживание — это состояние, при котором организм теряет больше жидкости, чем получает, что может привести к нарушению работы организма. Особенно важно следить за уровнем гидратации в жаркую погоду, когда потоотделение усиливается. О том, как распознать обезвоживание и что лучше пить в жару, «Газете.Ru» рассказала врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Гюльнара Сеидова.

Среди признаков обезвоживания врач назвала: жажда — первый признак недостатка жидкости; сухость во рту и слизистых оболочках; темная и концентрированная моча; уменьшение объема мочеиспускания; головная боль и слабость; усталость, головокружение или ощущение слабости; мышечные судороги.

В тяжелых случаях, по ее словам, возможны спутанность сознания, снижение артериального давления, потеря сознания.

«Что пить в жаркую погоду? Вода — лучший и самый доступный источник гидратации. Ее следует пить небольшими порциями и часто. Электролитные напитки (например, изотонические напитки, растворы для регидратации) помогают восполнить потерянные соли и минералы. При этом кокосовая вода — натуральный источник электролитов. Также помогают восполнить жидкость бульоны или супы», — рассказала врач.

Чтобы избежать обезвоживания, она посоветовала пить регулярно, даже если не чувствуете жажду. Избегайте напитков с высоким содержанием кофеина или алкоголя, так как они способствуют обезвоживанию. Носите легкую, светлую одежду и избегайте прямых солнечных лучей в самые жаркие часы дня.

«Если признаки обезвоживания усиливаются или появляются признаки тяжелого состояния (слабость, головокружение, спутанность сознания), необходимо обратиться за медицинской помощью. В некоторых случаях может понадобиться внутривенное введение жидкости для быстрого восстановления баланса. Помните: своевременное пополнение воды помогает избежать осложнений и сохранить здоровье», — добавила Сеидова.

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