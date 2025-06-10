Почти 30 человек госпитализировали после стрельбы в австрийской школе

Kronen Zeitung: 28 раненых находятся в больнице после стрельбы в Граце

Почти 30 человек попали в больницу после атаки на школу в австрийском городе Граце. Об этом пишет издание Kronen Zeitung.

«28 раненых в настоящее время находятся в больницах. По крайней мере четверо из них находятся в крайне тяжелом состоянии», — говорится в сообщении.

Преступник открыл огонь в двух учебных классах примерно в 10 часов утра по местному времени. Мотивы стрелявшего на данный момент неизвестны. Позже в здание школы прибыли силовики. Тело подозреваемого обнаружили в одном из туалетов.

Известно, что во время стрельбы одна из учительниц забаррикадировалась в классе вместе со своими учениками.

Местных жителей попросили держаться на расстоянии от зоны проведения спецоперации с участием сотрудников правоохранительных органов.

В результате атаки на школу погибло около девяти человек.

Ранее сообщалось, что в Бурятии юноши открыли стрельбу по маршрутке с балкона.