Почти 30 человек госпитализировали после стрельбы в австрийской школе

Почти 30 человек попали в больницу после атаки на школу в австрийском городе Граце. Об этом пишет издание Kronen Zeitung.
«28 раненых в настоящее время находятся в больницах. По крайней мере четверо из них находятся в крайне тяжелом состоянии», — говорится в сообщении.
Преступник открыл огонь в двух учебных классах примерно в 10 часов утра по местному времени. Мотивы стрелявшего на данный момент неизвестны. Позже в здание школы прибыли силовики. Тело подозреваемого обнаружили в одном из туалетов.
Известно, что во время стрельбы одна из учительниц забаррикадировалась в классе вместе со своими учениками.
Местных жителей попросили держаться на расстоянии от зоны проведения спецоперации с участием сотрудников правоохранительных органов.
В результате атаки на школу погибло около девяти человек.
Ранее сообщалось, что в Бурятии юноши открыли стрельбу по маршрутке с балкона.