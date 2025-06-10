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В Бурятии юноши открыли стрельбу по маршрутке с балкона

В Бурятии двоих юношей арестовали за стрельбу с балкона
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Виктор Антонюк/РИА Новости

Молодых людей из Улан-Удэ подозревают в стрельбе по маршрутке. Об этом сообщает прокуратура Бурятии.

Инцидент произошел в Железнодорожном районе. По данным ведомства, два 18-летних юноши вышли на балкон многоквартирного дома вечером и стали стрелять из пневматического ружья, попав в стекло транспортного средства и окно квартиры соседнего дома. Информация о пострадавших не уточняется.

В отношении молодых людей возбудили уголовные дела по статье о хулиганстве, совершенном с применением оружия. На данный момент оба фигуранта находятся под арестом.

До этого в Петербурге мужчина открыл стрельбу по женщине с балкона. Перед этим он заметил россиянку, выгуливающую собак на футбольной площадке, и высказал ей свое недовольство.

В результате пуля попала пострадавшей в лицо, медики оказали ей помощь. Правоохранители тем временем изъяли на месте три пластиковые пульки.

Ранее уралец устроил дорожный конфликт со стрельбой, и это попало на видео.

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