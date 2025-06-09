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Врач объяснила, можно ли ослепнуть от солнца без солнцезащитных очков

Врач Миргородская: солнце может сильно ухудшить зрение, иногда — необратимо
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lamoda.ru

Важно ли в солнечную погоду надевать солнцезащитные очки? Можно ли ослепнуть от солнца без них? И как выбрать солнцезащитные очки? На эти вопросы в беседе с «Газетой.Ru» ответила врач-офтальмолог, микрохирург «СМ-Клиника», к.м.н. Светлана Миргородская.

«Конечно, ослепнуть полностью без очков на солнце невозможно, но существенно ухудшить зрение можно. Интенсивный солнечный свет может повредить фоторецепторы и пигментный эпителий сетчатки, что приведет к выраженному снижению зрения, и, к сожалению, не всегда обратимому», — рассказала Миргородская.

По ее словам, особенно опасно без защиты глаз смотреть на солнечное затмение. Так, в периоды солнечных затмений существенно увеличивается количество людей, обращающихся за помощью к офтальмологам.

«Стоит помнить, что даже не яркий солнечный свет несет определенную опасность для ваших глаз — ультрафиолет. Это невидимое электромагнитное излучение с длиной волны 100-400 нм. И существует три вида лучей», — добавила офтальмолог.

С — коротковолновые лучи, которые не опасны, поскольку задерживаются озоновым слоем атмосферы.

В — лучи проходят озоновый слой. Они могут вызывать ожоги конъюнктивы и роговицы, провоцировать развитие птеригиума (нарастание конъюнктивы на роговицу) и кератоконуса (конической деформации роговой оболочки глаза).

А — лучи также проходят озоновый слой и могут оказывать воздействие на хрусталик глаза, усугубляя или провоцируя развитие катаракты, а так же воздействовать на фоторецепторы сетчатки, провоцируя развитие макулярной дегенерации.

«Использование солнцезащитных очков в солнечную погоду необходимо для сохранения здоровья ваших глаз. Выбирать очки стоит вдумчиво, обращая внимание на маркировку ультрафиолетового фильтра в очках, который должен быть на уровне UV380-400», — подчеркнула Миргородская.

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