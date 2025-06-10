Россиянам объяснили, как быстро определить приближение смерча и спастись от него

Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о возможных смерчах на фоне аномальных перепадов температуры воздуха. Наверняка спрогнозировать это погодное явление практически невозможно, но вовремя определить приближение опасности можно по появлению «хобота» под облаком. Обычно в такие моменты экстренные службы начинают оперативно предупреждать всех, кто находится рядом, об угрозе, объяснил 360.ru синоптик и метеоролог Александр Ильин.

Смерч – это экстремально быстро вращающийся столб воздуха, который движется от дождевых туч до поверхности земли.

«Вихрь с вертикальной осью вращения достаточно большой скорости образуется между облаком — кучево-дождевой облачностью — и землей или поверхностью воды», — пояснил Ильин.

Синоптик подтвердил, что нельзя исключать появление смерчей в столичном регионе. Обычно они не очень велики в диаметре – от несколько десятков до нескольких сотен метров, «живут» они не более 15-30 минут. Но если смерч оказался мощным, то этого времени ему вполне достаточно, чтобы причинить серьезный вред людям, предупредил Ильин.

Если прозвучало предупреждение о приближающемся смерче, то лучшим решением будет эвакуация из зоны его прогнозируемого движения. Если человека это событие застало дома, то нужно подготовиться, отметил председатель высшего совета Братства спасателей и представитель РОССОЮЗСПАСа Алексей Дударев.

«Нужно плотно закрыть все двери, в том числе балконную, окна, форточки и желательно вентиляцию. Отключить электробытовые приборы, перекрыть газ», — перечислил спасатель.

Он порекомендовал при наличии подвала или погреба взять с собой воду, продукты, документы и укрыться там. Если же подвала нет, то укрыться можно в ванной или туалете – важно уйти в комнаты за ограждения, как можно дальше от окон.

Если смерч застал человека на улице, то в первую очередь важно ни в коем случае не приближаться к деревьям, столбам, строительным конструкциям, баннерам, предупредил Дударев. Лучше всего найти какое-то углубление вроде ямы или рва и укрыться там, закрыв голову руками. Подниматься на возвышенности или находиться рядом с линией электропередачи, заправками нельзя.

Бывает, что смерч застает людей едущими в машине. В этом случае лучшим вариантом будет оставить авто около какой-нибудь стены по ходу ветра, чтобы не допустить переворачивание. Смотреть на смерч, оставаясь в автомобиле, нельзя – важно как можно скорее уехать подальше от эпицентра непогоды, заключил спасатель.

Напомним, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд объяснил, что ситуация с возможным возникновением смерчей в Москве связана с атмосферной неустойчивостью. Он также добавил, что в столицу придут ливни с грозой, градом и усилением ветра до 20-25 м/с.

Ранее в Метеобюро рассказали, будут ли смерчи в Москве.