Московский суд получил материал об избрании меры пресечения мэру Красноярска Логинову

В Москве в суд поступил материал об избрании меры пресечения мэру Красноярска

В московский суд поступил материал об избрании меры пресечения мэру Красноярска Владиславу Логинову. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов столицы в Telegram-канале.

«В ближайшее время Басманный районный суд города Москвы приступит к рассмотрению ходатайства органов предварительного расследования об избрании меры пресечения Логинову Владиславу Анатольевичу», — сказано в сообщении.

О задержании мэра Красноярска стало известно 9 июня. Красноярское издание Ngs24.ru писало также об обысках в мэрии. В СК сообщили, что его подозревают в получении взятки в размере более 180 млн рублей.

Позже депутат горсовета Вячеслав Дюков в беседе с «Известиями» заявил, что глава города использовал ресурсы Красноярска в личных целях. По его словам, в работе городской администрации использовались масштабные коррупционные схемы. Признаки системных нарушений стали очевидны весной 2024 года, когда вскрылось плохое качество дорожного ремонта.

Дюков рассказал, что 4 млрд рублей, которые каждый год выделялись на дорожные работы, в результате цепочки субподрядов попадали в карманы «приближенных подрядчиков», а бюджет города получил только около 5 млн рублей. По данным источников депутата, основные взятки передавались задержанному градоначальнику.

Ранее суд продлил арест экс-мэру Сочи.