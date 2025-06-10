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Суд не стал арестовывать девушку, которая выбросила новорожденную дочь в окно в Ленобласти

РЕН ТВ: в Петербурге школьницу, выбросившую дочь из окна, не арестовали
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В Петербурге суд не стал избирать меру пресечения девушке, которую подозревают в попытке избавиться от ребенка. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, суд не удовлетворил ходатайство следствия об аресте. Фигурантку разбирательств отпустили из зала суда.

Школьницу задержали 6 июня после того, как около дома в Дубровке Ленинградской области обнаружили ее ребенка. По данным СМИ, девушка родила младенца, после чего положила в пластиковый пакет и выбросила из окна жилого дома.

Позже младенца нашли местные жители. Девочку привезли в больницу и оказали всю необходимую помощь. Вскоре ей выдадут свидетельство о рождении и будут искать новую семью.

Вскоре мать нашли, в ее отношении возбудили уголовное дело. Известно, что к моменту инцидента она уже около полугода проживала у возлюбленного. При этом подросток нигде не учился и вел «разгульный» образ жизни.

Ранее в Красноярском крае младенца в пакете оставили на берегу озера.

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