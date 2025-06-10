Появились кадры задержания агента Украины, планировавшего теракт в Сухуме

Федеральная служба безопасности (ФСБ) показала кадры задержания агента Украины, планировавшего теракт в Сухуме. Их публикует РИА Новости.

В ролике запечатлели признательные показания мужчины.

До этого стало известно, что в Сухуме задержали российского агента украинской разведки, готовившего теракт в аэропорту столицы Абхазии. Сотрудники силовых структур выяснили, что злоумышленник тайно сотрудничал с представителем Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины. По заданию украинской стороны он передавал сведения о своей работе в международном аэропорту Сухум, где числился инженером.

По информации ФСБ, он намеревался передать Украине план аэропорта и закрытой парковки, где принимают официальные международные делегации. Эти данные могли быть использованы для закладки взрывчатки и теракта.

Сотрудники ФСБ и Службы государственной безопасности Абхазии задержали подозреваемого. Он признался в сотрудничестве с ГУР Минобороны Украины. Злоумышленник рассказал о своих заданиях — сборе информации о визитах официальных лиц России в республику.

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