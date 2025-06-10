Минтруда Омской области разъяснило изменения в мерах поддержки беременных студенток

Министерство труда и социального развития Омской области опровергло данные СМИ о том, что новый указ губернатора подразумевает исключение студенток колледжей из программы поддержки беременных. В ведомстве пояснили «Газете.Ru», что, напротив, теперь на выплату в 100 тысяч рублей могут рассчитывать учащиеся любых форм профессионального образования.

«Внесение изменений в указ губернатора о дополнительной мере социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты в связи с рождением ребенка студенческим семьям, напротив, позволит большему числу студентов стать получателями государственной поддержки. Право на единовременную выплату в размере 100 тыс. рублей будет предоставлено всем учащимся профессиональных образовательных организаций независимо от образовательной программы среднего профессионального образования, по которым они проходят обучение. Теперь обучающимся профессиональных образовательных организаций и организаций высшего образования, расположенных на территории Омской области, по очной форме обучения предусмотрены равные условия получения выплаты», — сказали там.

Сенатор и председатель Социал-демократического союза женщин России Ольга Епифанова в беседе с «Газетой.Ru» одобрила эти меры, но уточнила, что 100 тысяч рублей «не решат» все материальные проблемы молодой семьи.

«Теперь право на выплаты в Омской области будут иметь студентки всех профессиональных образовательных организаций – и те, кто учится по программам среднего профессионального образования, и те, кто проходят программы профессионального обучения. Считаю данные меры позитивными и направленными на реализацию демографической политики государства. Ни для кого не секрет, что у матерей-студенток сложное материальное положение, поэтому меры поддержки таких матерей должны предоставляться без оглядки на программу образования, по которой обучается молодая женщина. С другой стороны, я не считаю, что сумма в 100 тысяч решит все материальные проблемы молодой студенческой семьи, а тем более, студентки, которая является матерью-одиночкой. Однако для тех, кто живет на селе или в небольших городах, данные меры станут хорошей поддержкой», — подчеркнула она.

Накануне губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал указ, который меняет порядок получения единовременный выплаты в размере 100 тысяч рублей беременными студентками. Позднее из-за неправильной трактовки документа СМИ сообщили, что по новым правилам на меру не могут рассчитывать студентки колледжей и техникумов.

Ранее в СПЧ раскритиковали идею выплат беременным школьницам.