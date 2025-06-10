В ФСБ рассказали, как Украина чаще всего вербует россиян

ФСБ: Украина чаще всего вербует россиян для диверсий через Telegram и WhatsApp

Украинские спецслужбы чаще всего вербуют россиян через Telegram и WhatsApp. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

По информации спецслужбы, через эти каналы украинцы привлекают россиян к диверсионно-разведывательной деятельности.

До этого студент московского колледжа Курбан Гереев признал вину в поджоге на железной дороге по указанию украинской разведки.

Студенту было предъявлено обвинение по статье о террористическом акте, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Гереева тогда отправили под арест, однако защита добивается изменения меры пресечения на залог или домашний арест.

Также в феврале Центральный окружной военный суд приговорил к 21 году лишения свободы в колонии строгого режима жителя Кировской области за совершение теракта на объекте железнодорожного транспорта.

Ранее в ХМАО женщину осудили за вербовку бойцов для Украины и попытку сорвать мобилизацию.