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Студент из Москвы признал вину в работе на разведку Украины

Студент Гереев признал вину в поджоге на железной дороге по указу ГУР Украины
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Shutterstock

Студент московского колледжа Курбан Гереев признал вину в поджоге на железной дороге по указу украинской разведки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.

«Дал полные исчерпывающие признательные показания по делу, признал свою вину, что свидетельствует об отсутствии у него намерения препятствовать предварительному следствию», — указано в судебных документах.

Студенту было предъявлено обвинение по статье о террористическом акте, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Гереева тогда отправили под арест, однако защита добивается изменения меры пресечения на залог или домашний арест.

В апреле следствие рассматривало возможность назначить студенту судебно-психиатрическую экспертизу.

В феврале Центральный окружной военный суд приговорил к 21 году лишения свободы в колонии строгого режима жителя Кировской области за совершение теракта на объекте железнодорожного транспорта.

Ранее в ХМАО женщину осудили за вербовку бойцов для Украины и попытку сорвать мобилизацию.

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