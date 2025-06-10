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В России откроют музеи, посвященные СВО

Нарышкин: в России создадут мемориальные музеи, посвященные СВО
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские власти работают над созданием в стране музеев, посвященных событиям СВО, рассказал директор Службы внешней разведки (СВР) России, председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин. Его цитирует РИА Новости.

«По линии РИО ведется работа над созданием концепции новых военно-мемориальных музеев», — сообщил Нарышкин.

По его словам, одним из таких учреждений станет Музей героизма в Губкине Белгородской области. Кроме того, региональный музей СВО планируют открыть в Курской области, напомнил глава СВР.

В настоящее время свыше 400 инструкторов, более половины из которых являются участниками боевых действий, в том числе специальной военной операции, работают в 21 филиале центра «Воин» в разных городах страны.

Эти люди, прошедшие через множество испытаний, теперь передают свой жизненный опыт новым поколениям патриотов. Как ветераны становятся для воспитанников наставниками, героями и примером для подражания — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что в Петербурге хотят построить храм памяти участников СВО.

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