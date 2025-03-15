Заряжая энергией: как инструкторы — участники СВО учат молодежь патриотизму

Свыше 400 инструкторов, более половины из которых являются участниками боевых действий, в том числе специальной военной операции, работают сегодня в 21 филиале центра «Воин» в разных городах страны. Эти люди, прошедшие через множество испытаний, теперь передают свой жизненный опыт новым поколениям патриотов. Как ветераны становятся для воспитанников наставниками, героями и примером для подражания — в материале «Газеты.Ru».

Доходчиво и просто

Заместитель председателя правления центра «Воин», участник программы «Время Героев», Герой России Андраник Гаспарян убежден, что наставничество — это не просто передача знаний, а возможность вдохновить, направить и помочь раскрыть потенциал каждого курсанта.

«Инструкторы центра «Воин» учат молодежь не только необходимым военно-прикладным навыкам, но и стойкости, мужеству и преданности Родине. Они являются для воспитанников примером для подражания, показывая, что настоящая сила — в единстве, дисциплине и готовности защищать то, что по-настоящему дорого. Мы гордимся нашими инструкторами и уверены, что их вклад в подготовку курсантов помогает подросткам становиться настоящими патриотами России», — рассказал Андраник Гаспарян.

Среди тех, кто стал для курсантов образцом и примером для подражания, — 21-летний инструктор филиала в ДНР Анатолий Юшко. По его биографии можно писать книгу. Анатолий родился в Донецке. Когда началась СВО, ему было 18 лет, но студент решил, что пойдет по стопам брата, который защищал Родину с 2014 года. Свой поступок он объясняет лаконично: «Кто, если не я?»

Анатолий проявил себя в боях на Запорожском направлении, поэтому через несколько месяцев, в возрасте 19 лет, стал командиром отделения стрелкового полка Первой Славянской бригады. Позже его назначили заместителем начальника штаба.

После возвращения с передовой Анатолий решил делиться опытом с подрастающим поколением, поэтому присоединился к инструкторскому составу центра «Воин». И сразу стал одним из любимцев курсантов. Он легко находит подход к каждому подростку, знает, как поднять настроение, а главное — объясняет все просто и доходчиво.

Летом прошлого года вместе с ребятами из Донбасса он отправился в Волгоград на межрегиональные смены «Время юных героев», в которых приняли участие подростки из ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской, Белгородской и Волгоградской областей.

close Пресс-служба центра «Воин»

«Очень интересно рассказывает весь материал, все демонстрирует на практике и всегда приходит на помощь. Общение с ним, помимо новых навыков, приносило огромное количество положительных эмоций, заряд энергии и позитива на весь день», — рассказала о работе с Анатолием курсант из Мариуполя Вероника Пивоварова.

Воспитанники называют Анатолия Юшко кинозвездой. Недавно он снялся в сериале «Резервисты» режиссера Владимира Аграновича. Лента посвящена молодым донецким парням, которые ушли защищать Родину. Анатолий сыграл бойца с позывным «Самара» и принял участие в разработке сценария, основанного на реальных фронтовых историях.

«Война сформировала у наших ребят особое отношение к жизни. Практически каждый подросток готов встать на защиту Родины. Они понимают, что происходит, поддерживают друг друга, и разобщить их невозможно. Многие ребята 14-17 лет активно занимаются в центре «Воин», горят идеей, отдаются делу», — говорит Анатолий Юшко.

По его словам, служить Родине можно не только с оружием в руках. Истинный патриотизм — это жить и работать ради своей страны, делая ее сильнее каждый день, убежден он.

Научить Родину любить

Еще один молодой инструктор и любимец курсантов — Иван Рекубрацкий. Он также ушел на фронт в первые дни СВО, воевал на Херсонском направлении, а после завершения учебы в вузе присоединился к филиалу центра «Воин» в ДНР. Инструктор признается, что работать с подростками — сложно эмоционально и физически, потому что их всегда нужно заряжать энергией. Но его мотивирует то, что ребята получают по-настоящему необходимые знания и навыки.

«Я считаю, что это отличная возможность дальнейшего развития, а также очень ответственная миссия по воспитанию будущего поколения, которое будет также искренне любить свою страну», — рассказывает о своей работе Иван Рекубрацкий.

Иван хорошо разбирается в тактической медицине, но основная его специальность — тактическая подготовка. Главный же специалист филиала по такмеду — Максим Сухинин. Бывший абдоминальный хирург и преподаватель медицинского университета, он также в 2022 году ушел защищать Родину, участвовал в освобождении Мариуполя. Воспитанники благодарны ему не только за знания, но и за то, что Максим Владимирович написал текст неофициального «гимна инструктора» центра «Воин».

То, что знания, полученные ребятами под руководством Максима Сухинина и Ивана Рекубрацкого, действительно полезны, доказывают сами курсанты, применяя их в экстренных ситуациях.

close Центр «Воин»

«Мы ходили по горе в селе, был скользкий снег. Младший брат испугался и поскользнулся на снегу, упав на камень, рассек себе кожу на ноге в районе икроножной мышцы. Осмотрел рану. Глубина пореза была приблизительно 1 см, длина 6-7 см. С собой у нас не было бинтов, поэтому пришлось пользоваться тем, что было под руками. Наложил давящую повязку, предварительно смыв водой кровь с краев раны для их уточнения. Дома у брата давящую повязку заменил на марлевую стерильную, обработав перекисью, постоянно поддерживал его разговорами. После всех процедур брата отвезли с больницу, где рану зашили врачи, отметив, что я все сделал правильно», — рассказал курсант Егор Федоров из Мариуполя.

Навыки оказания первой помощи пригодились курсантам Диане Гашимовой и Александре Линник из Донецка. По словам Дианы, с их одноклассницей случилась паническая атака, и, пока другие ребята просто застыли, не зная, что делать, они с Сашей бросились на помощь. Оказалось, что это не первая подобная ситуация. Диана и Александра окружили девочку заботой, вместе со школьным психологом помогают ей справиться со всеми трудностями.

Гордость за инструкторов

Еще один образец настоящего наставника, героя СВО и примера для своих воспитанников — Максим Иванов из якутского филиала, которому в начале марта глава региона Айсен Николаев вручил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. За плечами инструктора успешная учеба в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова, большая педагогическая деятельность, активная общественная работа и боевой опыт специальной военной операции, медаль «За отвагу» и другие награды.

Как отметил Максим Иванов, в центр «Воин» его пригласили в марте 2024 года, когда он еще был в зоне спецоперации.

«Ни дня не отдохнул после службы, сразу прошел специальное обучение и вышел на работу. Вернувшись домой, ребята ощущают большой контраст между мирной жизнью и войной. Бывает и психологически тяжело. Рецепт один — надо работать. Выкладываться полностью на работе, чтобы уставать даже физически. Не замыкаться в себе. Тогда можно быстрее обратно вписаться в мирную жизнь, войти в мирное русло. Также надо пройти и медицинскую реабилитацию, заранее выявить последствия ранений и контузий», — рассказал наставник.

Любимый инструктор ребят из чувашского филиала — участник СВО Григорий Васильев. Он не только учит курсантов тактической медицине, но и активно участвует в общественной жизни региона, возит гуманитарные грузы в зону спецоперации, а сейчас готовится к выступлению на всероссийских соревнованиях «Кубок защитников Отечества». Помимо СВО, он принимал участие в боевых действиях в Сирии. Награжден медалями «За отвагу» и Луки Крымского.

close Антон Вергун/РИА Новости

В прошлом Григорий — фельдшер отряда специального назначения. Однажды во время ночного боя при форсировании реки Григорию пришлось оказывать помощь раненым бойцам под плотным огнем противника. Медик не только спасал жизни, но и участвовал в отражении атаки, удерживая занятые позиции.

В другой раз, находясь на наблюдательном посту, Григорий Васильев заметил, что участвовавший в учениях танк застрял в снегу, а рядом с ним собралась группа людей. На месте он обнаружил членов экипажа в тяжелом состоянии, они отравились угарным газом. Оценив ситуацию, Григорий начал реанимационные мероприятия, сделал внутримышечные инъекции, укрыл бушлатом и организовал эвакуацию. Даже в больнице он продолжал контролировать их состояние, помогая в транспортировке.

«Григорий Сергеевич — настоящий герой. Его истории поражают всегда. При этом преподает всегда очень интересно и понятно. Мы гордимся, что он наш инструктор», — рассказал курсант Валерий Бровин.

Именно благодаря навыкам, полученным под руководством Григория Васильева, курсанту Ольге Перепелкиной удалось спасти жизнь девочке-подростку: она успешно провела сердечно-легочную реанимацию.

Незадолго до Нового года Ольга шла по улице, когда заметила девочку, внезапно упавшую на землю. Подойдя ближе, она поняла, что ребенок не двигается и не дышит. Курсант сразу вспомнила все, чему ее учили в центре «Воин». Она оценила состояние пострадавшей, вызвала скорую помощь и начала проводить сердечно-легочную реанимацию.

«За три минуты до приезда врачей девочка сделала первый тяжелый вдох и открыла глаза. Я перевела ее в устойчивое боковое положение, успокаивала и накрыла своей курткой», — поделилась воспитанница центра «Воин».

Приехавшие медики забрали пострадавшую в больницу, отметив отличную теоретическую и практическую подготовку курсанта. По словам Ольги, она просто делала то, чему ее учили в центре «Воин».

Похожая ситуация произошла с курсантом Мариной из Белгорода: она спасла жизнь отцу, также проведя сердечно-легочную реанимацию. Этому ее научили инструкторы, принимавшие участие в СВО. Мужчине внезапно стало плохо, он потерял сознание, пульс не прощупывался. Марина не растерялась и сразу бросилась на помощь: она попросила маму придерживать голову отца, чтобы не было западения языка, а сама приступила к непрямому массажу сердца и искусственной вентиляции легких. Понадобилось несколько подходов, чтобы стабилизировать состояние, после чего подоспели медики.

«Помню, инструкторы требовали, чтобы все действия были отработаны до автоматизма. Акцентировали внимание на том, что нужно сохранять холодную голову. Кто бы мог подумать, что скоро эти умения пригодятся мне, чтобы спасти самого близкого человека», — резюмировала девушка.

Задача №1 для государства

Настоящим кумиром для ребят из волгоградского филиала центра «Воин» является их директор — ветеран специальной военной операции Игорь Воробьев.

Стать военнослужащим он мечтал с детства: его дедушка принимал участие в Великой Отечественной войне, а отец, Александр Николаевич, прошел чеченскую кампанию и награжден Орденом Мужества.

За плечами Игоря Воробьева 20 лет службы в спецназе УФСИН России. После объявления о начале СВО он добровольцем отправился на передовую, оставив должность подполковника спецназа силового ведомства. Дома его ждали трое детей, один из которых — совсем малыш. За «ленточкой» Игорь Воробьев стал командиром отделения штурмового отряда «Бессмертный Сталинград». Ежедневно вместе со своим отрядом он выполнял сложнейшие боевые задачи, получил ранение и прошел лечение в госпитале.

Сейчас Игорь Александрович служит России на не менее важном поприще – патриотическом воспитании молодежи, возглавляя филиал центра «Воин» в Волгоградской области. Также является депутатом Волгоградской областной думы.

«Воспитать патриотов нового поколения, как сказал наш главнокомандующий, — тех, кто любит Родину и умеет ее защищать, — это задача №1 для государства», — подчеркнул Игорь Воробьев.

Со школьной скамьи

В Калмыкии под руководством директора регионального отделения, ветерана СВО Чимида Джангаева с февраля 2025 года развивается уникальный проект — школьные взводы центра «Воин».

Его задача — создать экосистему патриотического воспитания молодежи с 7 по 11 класс. Курсанты взводов «Воин» во внеурочное время осваивают 4 военно-прикладные специальности: основы огневой подготовки, основы тактической медицины, применение беспилотных систем, основы тактической подготовки.

Школьники принимают участие в воспитательных и патриотических мероприятиях, «Уроках мужества», «Разговорах о важном», посещают театры и музеи. Каждому взводу присваивается имя участника специальной военной операции — выпускника школы. За ними закрепляются наставники из числа инструкторов калмыцкого филиала центра «Воин», прошедших СВО или другие вооруженные конфликты.

13 марта глава Республики Калмыкия Бату Хасиков и заместитель полномочного представителя президента России в ЮФО Владимир Гурба приняли участие в открытии 15-го взвода центра «Воин» в школе №4 города Элисты. Наставником взвода стал руководитель направления филиала, ветеран СВО Мингиян Нахошкин.

Центр «Воин» создан по поручению президента России Владимира Путина. Глава государства обратил внимание на необходимость привлечения участников специальной военной операции к работе с подрастающим поколением.

По мнению президента, патриотическое воспитание молодежи — важнейшая задача, а лучшее воспитание может быть только на личном примере, который показывают ветераны СВО.