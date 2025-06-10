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В Петербурге произошел сбой в работе сотовой связи и мобильного интернета

«Фонтанка»: в пяти районах Петербурга мобильный интернет работает с перебоями
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fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Сбой в работе сотовой связи и мобильного интернета произошел во многих районах Санкт-Петербурга. Об этом пишет «Фонтанка».

По информации журналистов, с трудностями столкнулись все операторы связи.

«Число сбоев резко выросло после 05:00 (совпадает с мск. — «Газета.Ru»), как раз когда в [аэропорту] Пулково ввели ограничения [на прием и выпуск самолетов]», — говорится в материале.

В нем уточняется, что на перебои жалуются жители Выборгского и Приморского районов. Аналогичная ситуация наблюдается в Красносельском, Московском и Пушкинском районах.

Рано утром 10 июня аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге приостановил работу. Воздушная гавань не принимала и не отправляла самолеты примерно до 8:00 (совпадает с мск).

Как рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, в регионе отразили атаку украинских беспилотников. Всего системы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы перехватили и уничтожили три дрона. Один из них сбили в Тосненском районе, еще один — в Ломоносовском районе и еще один — в Гатчинском районе. В результате атаки никто из местных жителей не пострадал. Никаких разрушений также зафиксировано не было.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук объяснил, для чего отключают мобильный интернет во время атак беспилотников.

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