Стало известно о пользе японской ходьбы для сжигания калорий

Японская ходьба основана на принципах HIIT (высокоинтенсивной интервальной тренировки), поэтому она заставляет организм активнее сжигать гликоген и жир, усиливает сердечно-сосудистую активность и стимулирует обмен веществ. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на ученых.

За счет этого она помогает сжигать больше калорий, чем при классической или скандинавской ходьбе. Метод разработан учеными из Университета Синсю под руководством спортивного физиолога доктора Хироси Носа. Его суть заключается в чередовании трех минут быстрой ходьбы (на пределе своих возможностей, но без бега) с тремя минутами умеренного темпа в течение 30 минут.

«Такая тренировка доступна людям любого возраста, в том числе пожилым, и не требует никакого оборудования», — отметили в сообщении.

Спортивный врач, мануальный терапевт, реабилитолог, врач ЛФК, кинезиолог Валерий Васильев до этого говорил, что регулярная ходьба босиком поможет улучшить осанку и закалить организм. Он уточнил, что на стопе расположены активные точки, которые массируются во время прогулки, особенно по камням.

Ранее врач раскрыла, какой активностью можно заменить бег.