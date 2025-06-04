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Врач раскрыла, какой активностью можно заменить бег

Врач Уланкина: бег можно заменить ходьбой, плаваньем и велопрогулками
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Jo Panuwat D/Shutterstock/FOTODOM

Если бег по тем или иным причинам не подходит, его можно заменить быстрой ходьбой, плаванием, велопрогулками, занятиями на эллипсе. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

«Самый универсальный вид нагрузок — быстрая ходьба, она подходит даже людям с большим лишним весом, заболеваниями суставов, гипертонией. Плавание полезно людям с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Заниматься желательно не менее 150 минут в неделю: это могут быть ежедневные тренировки по 20-25 минут или занятия по часу трижды в неделю», — рассказала специалист.

Она добавила, что при выборе физической активности важно ориентироваться на собственные ощущения, чтобы занятия приносили удовольствие и хорошо вписывались в график.

Бег — один из самых доступных и эффективных способов поддержания здоровья и физической формы. Регулярные пробежки положительно влияют на сердечно-сосудистую систему, помогают контролировать вес, способствуют укреплению мышц и улучшению гибкости. Однако существуют определенные заболевания, при которых лучше забыть про пробежки, чтобы не оказаться однажды в больнице. «Газета.Ru» во Всемирный день бега поговорила с врачами и узнала, кому нельзя бегать и что можно делать вместо этого.

Ранее россиянам рассказали, что лучше для похудения — бег или велосипед.

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