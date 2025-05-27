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Врач рассказал о пользе ходьбы босиком для здоровья

Врач Васильев: ходьба босиком поможет улучшить осанку
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marekfromrzeszow/Shutterstock/FOTODOM

Регулярная ходьба босиком поможет улучшить осанку и закалить организм. Об этом «Москве 24» рассказал спортивный врач, мануальный терапевт, реабилитолог, врач ЛФК, кинезиолог Валерий Васильев.

Он уточнил, что на стопе расположены активные точки, которые массируются во время прогулки, особенно по камням.

«Точки соответствуют разным частям тела и внутренним органам (например, большой палец — это голова). Следовательно, когда мы ходим по траве или гальке, это стимулирует организм и оказывает оздоровительный эффект», — сказал Васильев.

По его словам, ходьба в неудобной обуви нарушает походку и может грозить развитием напряжения в спине, в то время как прогулки без нее — хорошо влияют на осанку. Врач добавил, что дома также стоит ходить босиком.

До этого эксперты говорили, что ежедневная ходьба поможет сжечь больше калорий и контролировать вес, а также улучшить настроение и здоровье сердца. По их словам, у тех, кто регулярно ходит пешком, эмоциональное здоровье лучше, чем у тех, кто не занимается спортом регулярно. Это снизит риски от сердечно-сосудистых и других заболеваний.

Ранее сообщалось, что босая пенсионерка сбежала через окно из пансионата в Петербурге.

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