Россиянам назвали более дешевую альтернативу кондиционерам

Кондиционеры, которые вставляются в окно, могут стать более дешевой и удобной альтернативой обычным приборам. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

Специалисты отметили, что современные кондиционеры имеют высокую стоимость и сложны в установке. «Оконники» при этом можно установить самостоятельно. Еще один плюс — они будут тратить меньше электричества.

«Современные модели стали лучше, чем раньше. Они теперь тише, есть даже такие, которыми можно управлять со смартфона. Да, они все равно шумят сильнее сплит-систем, но не так, как древние советские «оконники», — добавили в сообщении.

Исследование Moneyplace (входит в экосистему для бизнеса Контур), с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что в мае 2025 года онлайн-покупки охлаждающей климатической техники выросли в пять раз по сравнению с маем 2024 года. При этом россияне все чаще выбирают более «бюджетные» модели: средний чек за кондиционеры снизился на 9%. Продажи кондиционеров со склада одного из крупнейших маркетплейсов этой весной выросли в пять раз: с 10,5 тыс. единиц техники в мае 2024 года до 53,2 тыс. в мае 2025-го.

Ранее профессор предупредила о риске получить тепловой удар в жару из-за кондиционера.