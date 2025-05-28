В России взлетели продажи кондиционеров

В мае 2025 года онлайн-покупки охлаждающей климатической техники выросли в пять раз по сравнению с маем 2024 года. При этом россияне все чаще выбирают более «бюджетные» модели: средний чек за кондиционеры снизился на 9%. Это показало исследование Moneyplace (входит в экосистему для бизнеса Контур), с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Продажи кондиционеров со склада одного из крупнейших маркетплейсов этой весной выросли в пять раз: с 10,5 тыс. единиц техники в мае 2024 года до 53,2 тыс. в мае 2025-го. В тренде бюджетные климатические установки стоимостью до 21 тыс. руб. Средний чек за кондиционеры (цена, по которой совершалось больше всего покупок) снизился на 9% по сравнению с показателями прошлогоднего сезона — с 13 119 руб. до 11 900 руб. Снижение среднего чека аналитики связывают с расширением линейки брендов на маркетплейсах: среди представленных моделей покупатели предпочитают выбирать более выгодные по стоимости варианты.

«Пользователи торговой онлайн-платформы потратили в общей сложности более 673 млн рублей на покупку кондиционеров в мае этого года. Более 75% этой суммы пришлось на сплит-системы — их продажи выросли в 7,5 раза по сравнению с прошлогодним маем, при этом средний чек сократился на 17%, с 29 543 руб. до 24 543 руб. Объем покупок мобильных кондиционеров в исследуемом периоде увеличился почти в три раза, а средний чек снизился на 22% (с 22 133 руб. до 17 346 руб.)», — отметила аналитик Moneyplace Анастасия Романова.

Среди самых востребованных моделей аналитики назвали мобильный кондиционер с охлаждением, осушением и вентиляцией за 18 тыс. руб. и сплит-систему, рассчитанную на помещение площадью 26 кв. м по цене 21 тыс. руб. Весной 2024 и 2023 годов наиболее популярными моделями на маркетплейсах были настольные охладители небольшой мощности за 1–1,5 тыс. руб.

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