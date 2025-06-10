На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Появилось видео с задержанием россиянина, планировавшего теракт

Появились кадры задержания россиянина, который планировал теракт на Кубани
close
ЦОС ФСБ РФ

Появились кадры задержания россиянина, который планировал теракт на Кубани. Соответствующее видео распространил ТАСС.

На кадрах силовики задержали подозреваемого мужчину в лесу. Потом на видео показано, как россиянин дает показания. Он рассказал, что в начале 2025 года с ним по мессенджеру связался представитель Службы безопасности Украины, представившийся Владиславом. Украинец отправлял россиянину задания, за которые тот получал денежные вознаграждения. Всю полученную информацию подозреваемый отправлял куратору через мессенджер.

Центр общественных связей ФСБ сообщил, что силовики задержали гражданина России, планировавшего устроить теракт в Краснодарском крае. По данным ведомства, в феврале 2025 года задержанный был завербован украинской разведкой для получения секретной информации на территории России. Мужчина снимал военные корабли и базы Черноморского флота России.

Ранее в ЛНР арестовали троих подростков, которые готовили теракты в школах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами