Появилось видео с задержанием россиянина, планировавшего теракт

Появились кадры задержания россиянина, который планировал теракт на Кубани. Соответствующее видео распространил ТАСС.

На кадрах силовики задержали подозреваемого мужчину в лесу. Потом на видео показано, как россиянин дает показания. Он рассказал, что в начале 2025 года с ним по мессенджеру связался представитель Службы безопасности Украины, представившийся Владиславом. Украинец отправлял россиянину задания, за которые тот получал денежные вознаграждения. Всю полученную информацию подозреваемый отправлял куратору через мессенджер.

Центр общественных связей ФСБ сообщил, что силовики задержали гражданина России, планировавшего устроить теракт в Краснодарском крае. По данным ведомства, в феврале 2025 года задержанный был завербован украинской разведкой для получения секретной информации на территории России. Мужчина снимал военные корабли и базы Черноморского флота России.

Ранее в ЛНР арестовали троих подростков, которые готовили теракты в школах.