Найден главный генетический провокатор рака кожи

Ученые из Медицинской школы Бостонского университета установили, что белок PAX3 способствует прогрессированию меланомы (рака кожи), поддерживая рост, миграцию и выживание опухолевых клеток. Результаты исследования опубликованы в журнале Genes.

Ученые объяснили, что PAX3 является фактором транскрипции – он регулирует активность генов, «включая» или «выключая» их в нужный момент. Он делает это с помощью двух своих структурных участков — парного домена и гомеодомена.

Эти участки работают как «считыватели» ДНК: они распознают определенные последовательности и связываются с ними. Парный домен и гомеодомен могут работать по отдельности или совместно, и до сих пор не было ясно, как именно они участвуют в развитии меланомы.

Исследователи выяснили, что при меланоме PAX3 в основном использует парный домен для активации генов, связанных с ростом опухоли. Иными словами, именно этот участок белка играет ведущую роль в поддержке ракового процесса.

«PAX3 в норме участвует в развитии пигментных клеток кожи — меланоцитов. Но при меланоме он становится слишком активным. Мы впервые точно определили, где в ДНК работает этот белок, и какая его часть за это отвечает», — рассказала руководитель исследования Дебора Лэнг, доцент кафедры дерматологии.

Для анализа команда создала специальную компьютерную программу, которая предсказывает, какие участки ДНК связываются с PAX3 и какие гены при этом активируются или подавляются.

По мнению ученых, PAX3 может стать перспективной мишенью для терапии меланомы. Однако сейчас не существует препаратов, способных блокировать этот белок.

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