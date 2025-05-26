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Врач рассказала, кто рискует столкнуться с раком кожи из-за загара

Врач Убилава: люди со светлой кожей рискуют столкнуться с меланомой из-за загара
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Shutterstock/Jingjits Photography

Люди со светлой кожей (фототип I и II) более склонны к ожогам и менее эффективно загорают, поэтому они находятся в группе риска по развитию меланомы — злокачественной опухоли. Об этом Life рассказала врач-дерматовенеролог клиники «Будь здоров» на Сретенке Анна Убилава.

«Причины развития меланомы различны. Одним из значимых факторов является ультрафиолетовое воздействие, которое обладает мутагенным и канцерогенным влиянием на клетки кожи через воздействие на ДНК», — отметила эксперт.

Кроме того, избегать загара лучше людям с большим количеством родинок на теле, поскольку они увеличивают опасность развития злокачественных изменений. В группе риска находятся пациенты, у кого есть онкологический анамнез, люди с аллергией на солнце и те, кто перенес солнечные ожоги, особенно в детстве. Повысить риск появления меланомы могут светочувствительные препараты, поскольку они могут увеличить восприимчивость кожи к ультрафиолету.

Врач-дерматолог, онколог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ольга Машкова до этого говорила, что профилактика меланомы начинается с защиты от ультрафиолета. Солнцезащитные средства с SPF 30-50 должны стать неотъемлемой частью ежедневного ухода, особенно для людей со светлой кожей, подчеркнула она.

Ранее был найден главный генетический провокатор рака кожи.

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