Врач назвала еду опаснее жирной колбасы и соли

Врач-эндокринолог Екатерина Янг заявила, что ПП-батончики могут нести больше вреда для организма, чем жирная колбаса или соль. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По словам врача, жирная колбаса является вредным продуктом, но многие об этом знают и стараются реже ее употреблять в пищу.

«Многие батончики содержат сахар, пальмовое масло, пшеничную муку, вредные подсластители, консерванты и прочую «химию». Они повышают риск ожирения, нарушения обмена веществ, развития сердечно-сосудистых заболеваний», — пояснила Янг.

Также опасения у врачей вызывают мюсли, которые содержат много сахара и простых углеводов, а цукаты и сухофрукты в их составе подвергаются химической обработке.

До этого гастроэнтеролог клиники DocMed Анастасия Левитская рассказала, что гастрит вызывает заражение особой бактерией, злоупотребление алкоголем и некоторые заболевания. Вредные продукты, вопреки распространенному мифу, не влияют на риск гастрита.

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