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Россиян предупредили о вреде колбасы

Диетолог Лазуренко: колбаса может спровоцировать закупорку сосудов

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Александр Кондратюк/РИА «Новости»

Магазинная колбаса содержит большое количество насыщенных жиров и трансжиров, которые могут повысить уровень плохого холестерина, спровоцировать атеросклероз, закупорку сосудов и развитие сердечно-сосудистых патологий. Об этом в интервью Pravda.Ru рассказала диетолог, эндокринолог, нутрициолог, терапевт клиники экспертной медицины «Медгород» Наталья Лазуренко.

Кроме того, в этом продукте содержится много натрия, который приводит к застою жидкости и отекам, негативно влияет на развитие гипертонической болезни и усиливает уже существующее заболевание. Если в колбасе содержатся нитриты и нитраты, у людей могут появиться ожирение, сахарный диабет, атеросклероз и остеопороз.

«Хочу отметить еще один элемент в составе колбасы — это сахар. <...> При большом потреблении сахара глюкоза в нашем организме работает фактически как наждачная бумага для полированной поверхности: изъязвляет, изрыхляет эту поверхность, внутренние стенки сосудов становятся рыхлыми, и туда устремляются и избытки плохого холестерина, и клетки крови. В итоге, это провоцирует образование тех самых пресловутых бляшек, которые являются фактором риска для развития грозных сердечно-сосудистых патологий», — заключила Лазуренко.

Врач-эндокринолог, диетолог сети клиник доказательной медицины Docmed Ольга Чухачева до этого рассказала «Газете.Ru», что насыщенные жиры, которые содержатся в животных продуктах, в том числе, в колбасе, нужно ограничить, чтобы снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее врач назвала еду опаснее жирной колбасы и соли.

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