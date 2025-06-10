На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Миронов оценил законопроект об аресте имущества релокантов-нарушителей

Миронов: арест имущества покинувших РФ нарушителей уравняет всех перед законом
close
Пресс-служба Госдумы РФ/РИА «Новости»

Арест имущества уехавших из России граждан и нарушивших интересы страны – это справедливая мера, которая обеспечит наказание человеку вне зависимости от его места пребывания. Так соответствующий законопроект в беседе с 360.ru оценил руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

«Это абсолютно правильная и справедливая мера. Она должна распространяться на все составы административных правонарушений независимо от места проживания человека — на территории нашей России и за ее пределами», — убежден депутат.

По его мнению, принятие закона позволит выносить справедливое наказание нарушителям, а значит уравняет всех перед законом.

Напомним, 13 мая Госдума приняла в первом чтении законопроект об аресте имущества граждан, уехавших из России и совершивших правонарушение против интересов РФ. Документ на рассмотрение парламентариев внес Госсовет Татарстана и депутат Айрат Фаррахов. Проект предполагает арест имущества граждан, обвиняемых в правонарушениях за границей, которые наносят ущерб России, а также привлечение к административной ответственности на все правонарушения за рубежом, которые угрожают интересам страны.

А накануне Фаррахов сообщил, что готовит поправки к законопроекту, которые затронут как россиян, так и иностранных граждан. Они предполагают, что людям, не имеющим российского гражданства, будут напрямую запрещать въезд в РФ. По словам депутата, эти изменения направлены на будущее, когда после окончания СВО все, кто совершал правонарушения против России, столкнутся с проблемами при въезде в страну.

Ранее суд арестовал имущество Алишера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом).

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами