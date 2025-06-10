Миронов оценил законопроект об аресте имущества релокантов-нарушителей

Арест имущества уехавших из России граждан и нарушивших интересы страны – это справедливая мера, которая обеспечит наказание человеку вне зависимости от его места пребывания. Так соответствующий законопроект в беседе с 360.ru оценил руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

«Это абсолютно правильная и справедливая мера. Она должна распространяться на все составы административных правонарушений независимо от места проживания человека — на территории нашей России и за ее пределами», — убежден депутат.

По его мнению, принятие закона позволит выносить справедливое наказание нарушителям, а значит уравняет всех перед законом.

Напомним, 13 мая Госдума приняла в первом чтении законопроект об аресте имущества граждан, уехавших из России и совершивших правонарушение против интересов РФ. Документ на рассмотрение парламентариев внес Госсовет Татарстана и депутат Айрат Фаррахов. Проект предполагает арест имущества граждан, обвиняемых в правонарушениях за границей, которые наносят ущерб России, а также привлечение к административной ответственности на все правонарушения за рубежом, которые угрожают интересам страны.

А накануне Фаррахов сообщил, что готовит поправки к законопроекту, которые затронут как россиян, так и иностранных граждан. Они предполагают, что людям, не имеющим российского гражданства, будут напрямую запрещать въезд в РФ. По словам депутата, эти изменения направлены на будущее, когда после окончания СВО все, кто совершал правонарушения против России, столкнутся с проблемами при въезде в страну.

Ранее суд арестовал имущество Алишера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом).